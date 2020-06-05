Смертельно опасные гонки устроил 19-летний водитель в Алматы

В отношении лихача составлено сразу 5 адмпротоколов по различным статьям Кодекса об административных правонарушениях.

Полицейские вычислили и привлекли к ответственности водителя внедорожника, устроившего смертельно опасные гонки на оживленной городской дороге в Алматы, сообщает zakon.kz.

На странице @kris_p_brothers_official в социальной сети instagram размещено видео, на кадрах которого фигурирует внедорожник, несущийся на огромной скорости. При этом его водитель не просто обгоняет и "подрезает" движущиеся в том же направлении автомобили, а играет с ними в своеобразные "шахматы", и едва не сбивает пешеходов, переходящих дорогу. То есть умышленно подвергает опасности не только себя, но и других участников дорожного движения. Сообщается, что видео снято в Алматы.

За комментариями журналист zakon.kz обратился в пресс-службу Департамента полиции Алматы. Как сообщили в ведомстве, лихач уже установлен и привлечен к ответственности.

Данное правонарушение было совершено 29 мая 2020 года в Ауэзовском районе города по ул. Алтынсарина. Автомобилем управлял гражданин Б. 2001 года рождения, житель Алмалинского района Алматы. В отношении него сотрудниками полиции составлено 5 адмпротоколов по статьям 596 ч 3, 606 ч 1, 599 ч 1, 601 ч 1, 595 ч 1 Кодекса об административных правонарушениях РК. В итоге на него наложены штрафы в размере 28 МРП. Автомобиль водворен на штрафстоянку. Собранные материалы будут направлены в специализированный межрайонный административный суд (СМАС) для принятия окончательного решения, – сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

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