Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Смертельно опасные гонки устроил 19-летний водитель в Алматы

В отношении лихача составлено сразу 5 адмпротоколов по различным статьям Кодекса об административных правонарушениях.

Фото : Кадр из видео5 июня 2020, 17:10

Полицейские вычислили и привлекли к ответственности водителя внедорожника, устроившего смертельно опасные гонки на оживленной городской дороге в Алматы, сообщает zakon.kz.

На странице @kris_p_brothers_official в социальной сети instagram размещено видео, на кадрах которого фигурирует внедорожник, несущийся на огромной скорости. При этом его водитель не просто обгоняет и "подрезает" движущиеся в том же направлении автомобили, а играет с ними в своеобразные "шахматы", и едва не сбивает пешеходов, переходящих дорогу. То есть умышленно подвергает опасности не только себя, но и других участников дорожного движения. Сообщается, что видео снято в Алматы.

За комментариями журналист zakon.kz обратился в пресс-службу Департамента полиции Алматы. Как сообщили в ведомстве, лихач уже установлен и привлечен к ответственности.

Данное правонарушение было совершено 29 мая 2020 года в Ауэзовском районе города по ул. Алтынсарина. Автомобилем управлял гражданин Б. 2001 года рождения, житель Алмалинского района Алматы. В отношении него сотрудниками полиции составлено 5 адмпротоколов по статьям 596 ч 3, 606 ч 1, 599 ч 1, 601 ч 1, 595 ч 1 Кодекса об административных правонарушениях РК. В итоге на него наложены штрафы в размере 28 МРП. Автомобиль водворен на штрафстоянку. Собранные материалы будут направлены в специализированный межрайонный административный суд (СМАС) для принятия окончательного решения, – сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты