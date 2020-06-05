Также предусматривается поддержка при оплате услуг аналоговой и эфирной передачи для коммерческих теле – и радиоканалов.

Министерством информации и общественного развития инициирует ряд мер поддержки для казахстанских средств массовой информации после карантина. Об этом на заседании "круглого стола" по вопросам развития информационной сферы сказала министр Аида Балаева, сообщает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Для преодоления экономических трудностей, возникших у отечественных СМИ в период пандемии, министерство разрабатывает ряд мер поддержки. В частности, в рамках поддержки со стороны Правительства рассматриваются временные послабления по налогам и другим обязательным отчислениям, - сказала Аида Балаева.

Также предусматривается поддержка при оплате услуг аналоговой и эфирной передачи для коммерческих теле – и радиоканалов.

Эта мера даст возможность снизить задолженности отечественных коммерческих каналов, сохранить их трансляцию и обеспечить информационную безопасность в стране, особенно в приграничных регионах, - отметила министр.

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