Сколько лицензий завоевали казахстанские спортсмены на Олимпиаду в Токио

Все спортсмены возобновили тренировки. Кто-то готовится к отборочным турнирам, кто-то уже к Олимпиаде.

Вице-министр культуры и спорта Казахстана Сакен Мусайбеков рассказал о подготовке казахстанских спортсменов к Олимпийским играм в Токио, передает корреспондент zakon.kz.

На данный момент в копилке нашей команды 52 лицензии на Олимпийские игры в Токио. К примеру, Дмитрий Баландин уже получил лицензию. Вы знаете, что Игры перенесены на 2021 год, пройдут с 23 июля по 8 августа. За последние 20 лет мы в первый раз будем участвовать в командных соревнованиях по стрельбе из лука, водному поло, - сообщил Сакен Мусайбеков на пресс-конференции в СЦК.

Он отметил, что все спортсмены возобновили тренировки. Кто-то готовится к отборочным турнирам, кто-то уже к Олимпиаде.

Я думаю, что мы, как и планировали, завоюем более 100 лицензий. Будет у нас более 110 спортсменов участвовать на Олимпийских играх. Мы верим в успех наших ребят и команды, - добавил вице-министр культуры и спорта.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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