Семья военных, включая четверых малышей, найдена мертвыми в гараже в США

Полиция обнаружила загадочную записку на входной двери: "внутри тела, не входите".

Шесть членов семьи военных, включая четырех маленьких детей, были найдены мертвыми в своем автомобиле в гараже в Сан-Антонио, Техас. По версии полиции, они погибли от отравления угарным газом, передает zakon.kz со ссылкой на New York Times.

Погибшие - супруги старше 30 лет и четверо детей в возрасте от 11 месяцев до 4 лет. Также в машине обнаружили двух мертвых кошек. Вызов в полицию поступил в четверг, около 10:30 утра. Работодатель мужчины обратился с сообщением о том, что он не явился на работу.

Начальник полиции Уильям Макманус рассказал об имеющихся доказательствах того, что это был не несчастный случай. Это было похоже на самоубийство.

Семья переехала в район в январе. Соседи рассказали, что никогда не видели их.

Полиция также обнаружила загадочную записку с военным жаргоном на входной двери: "внутри тела, не входите". Проводится расследование

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