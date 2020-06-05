Согласие на чипирование - ложную рассылку опроверг Байгабулов

За распространение ложной информации предусмотрена административная ответственность.

Главный государственный санитарный врач на транспорте Саадака Байгабулов прокомментировал рассылаемую в соцсетях и WhatsApp информацию, передает zakon.kz.

Распространяемая в социальных сетях (Facebook, WhatsApp, Instagram) информация о том, что при заполнении анкеты пассажиры железнодорожных сообщений дают свое согласие на проведение чипирования против COVID-19 является недостоверной, - сообщил Байгабулов.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача на транспорте от 14 апреля 2020 года № 9 "О санитарно-карантинном контроле при возобновлении регулярных внутренних железнодорожных сообщений в Республике Казахстан", проводниками в пути следования пассажирского поезда проводится анкетирование пассажиров. Цель проведения анкетирования – незамедлительное проведение противоэпидемических мероприятий в отношении контактных лиц, в случаях регистрации коронавирусной инфекции среди пассажиров железнодорожного транспорта.

Следует отметить, что за размещение заведомо ложной информации в средствах массовой информации, на интернет-ресурсе обладателя, информации на интернет портале открытых данных или иными способами согласно части 2 статьи 456 – 1 Кодекса РК об административных правонарушениях установлено административная ответственность. По данному факту материалы переданы правоохранительным органам, - отметил главный санврач на транспорте.

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