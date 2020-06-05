Митингующие могут заразить весь город - главный санврач Нур-Султана

Коронавирус не смотрит на возраст - Пралиева.

Риски распространения Covid-19 все еще сохраняются, в период карантина запрещено проводить массовые мероприятия, в том числе митинги и сборы. Это может привести к хаотичному заражению – чего нельзя допустить, сообщает zakon.kz.

Об этом сказала главный государственный санврач Нур-Султана Жанна Пралиева.

В период пандемии, карантина крайне опасно проводить митинги и сборы, так как риски заражения повышаются в десятки раз. Из-за митингующих может заразиться весь город, так как участники могут жить в разных районах города, тем самым инфекцию распространят по всему городу. Этого нельзя допустить, так как из-за массовой вспышки город будет вынужден вернуться к строгому карантину. Это значит, что возобновившие деятельность предприятия будем вынуждены закрыть. Вновь закроются многие объекты, людям нельзя будет выходить из дома. По периметру города вернут блокпосты, полицейские и военные будут патрулировать улицы, перестанет ходить общественный транспорт и т.д. Весь этот нелегкий период вместе с вами мы уже прошли, преодоление стоило немалых усилий. Поэтому призываем всех жителей соблюдать жесткие саннормы, следовать закону. За нарушение закона следует ответственность, – сказала главный государственный санврач Нур-Султана Жанна Пралиева.

Всего в Нур-Султане было зафиксировано 2379 случаев заражения Covid-19 (1291 пациент выздоровел). Коронавирус не смотрит на возраст, динамика показывает, что среди заболевших есть абсолютно молодые люди и без хронических заболеваний.

Даже для переболевших коронавирус не проходит бесследно. Инфекция поражает не только легкие, но может поразить и почки, печень, сердце, мозг. Кроме того, в легких появляются очаги в виде фиброза ткани.

Для того, чтобы уберечь себя и своих близких, необходимо соблюдать все меры безопасности.

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