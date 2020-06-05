КПЛ и бокс: Предварительные даты первых после перерыва соревнований в Казахстане

Это случится, если не будет обострения эпидемии.

В Казахстане продолжает действовать карантин, и госорганы официально пока не объявляли о том, когда в Казахстане будет разрешено проведение спортивных соревнований без зрителей. Тем не менее, нам стало известно о как минимум двух соревнованиях, которые пройдут в нашей стране в июле без зрителей, передает zakon.kz.

Футбольный клуб "Кызылжар" из Петропавловска на своей странице в Instagram утром разместил пост о том, что чемпионат Казахстана по футболу (Казахстанская премьер-лига) возобновит матчи 1 июля без зрителей, однако позже пост был удален.

В комментарии для vesti.kz источник в клубе "Кызыл-Жар СК" сообщил, что "если не будет форс-мажорных обстоятельств, прироста количества заболевших коронавирусом, то все клубы готовятся на первое число (июля - Прим.Авт), причем исключительно Премьер-лига". Матчи будут без зрителей.

В то же время, как нам стало известно из своих источников, боксерская менеджерская компания MTK KAZAKHSTAN планирует на 18 июля проведение в Алматы грандиозного турнира по профи боксу, с участием звезд казахстанского ринга, занимающих высокие позиции в мировых рейтингах. Данную информацию подтвердили организаторы турнира.

Проведение наших турниров будет в строгом соответствии со всеми правилами и соблюдением санитарно-эпидимиологических требований выдвигаемым правительством нашей страны и оперативным штабом местных исполнительных органов. Что касается самого турнира, то полный состав карда мы объявим немного позднее. Я думаю, все любители бокса, фанаты и неравнодушные к этому благородному виду спорта люди, сильно соскучились по таким событиям и боксерским поединкам. Хотя наше запланированное мероприятие состоится без зрителей, тем не менее мы не оставим болельщиков без бокса высокого уровня. Наш вечер бокса будут транслировать телеканал ESPN и стриминговая платформа IFLTV, - сказал глава менеджерской компании Аскар Салыкбаев.

По информации Sporttime.kz, на боксерском турнире ожидается участие сильных боксеров, переговоры с большинством из них в завершающей стадии.

Болельщикам остается в этой ситуации только ждать, надеяться, что ситуация с коронавирусом до июля стабилизируется и планы по возобновлению спортивных соревнований в Казахстане, пусть и пока без зрителей, воплотятся в жизнь. И да, не забывайте про соблюдения правил, предписанных санитарными врачами.

Альберт Ахметов

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