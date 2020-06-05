Сотрудницы "Казпочты" устроили потасовку на работе в Балхаше

Они написали друг на друга заявления в полицию.

В социальных сетях распространяется видео, где две сотрудницы филиала АО "Казпочта" подрались друг с другом в Балхаше, сообщает zakon.kz.

В пресс-службе АО "Казпочта", подтвердили, что видео снято в одном из филиалов в Балхаше. Конфликт произошел между девушкой-стажером и оператором. Причем зачинщицей потасовки стала именно девушка-стажер. После тщательного разбора ситуации, девушка-стажер отстранена от работы, а оператору объявлен выговор.

Как сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области, данный факт имел место 3 июня 2020 года. Обе участницы конфликта написали друг на друга заявления. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. В зависимости от ее вывода будет принято окончательное процессуальное решение.

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