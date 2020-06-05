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В Актюбинской области водитель сбил пешехода насмерть и скрылся

Полицейским по фрагментам оставленными на месте ДТП удалось установить марку автомобиля, а затем выйти на предполагаемого виновника аварии.

Фото : Пресс-служба ДВД Актюбинской области5 июня 2020, 18:21

Трагедия произошла сегодня, 5 июня на автодороге "Самара-Шымкент", сообщает zakon.kz.

На 831 километре трассы неизвестный водитель, на неустановленном автомобиле двигался со стороны города Актобе в направлении города Хромтау сбил пешехода. Не оказав первой помощи, водитель скрылся с места ДТП. В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте.

Сотрудниками роты патрульной полиции по фрагментам оставленными на месте ДТП удалось установить марку автомобиля, а затем выйти на предполагаемого виновника аварии, - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Актюбинской области.

Как выяснилось, 22-летний житель Айтекебийского района после совершения ДТП оставил Opel в городе Хромтау, после чего пытался скрыться в областном центре. По данному факту начато досудебное расследование. Виновник ДТП доставлен в Хромтауский РОП.


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