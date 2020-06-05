Юные алматинские альпинисты водрузили флаг Казахстана на горной вершине пика "Большой Алматы"

В списке покоренных ребятами вершин – пики Панфилова, Абая, Молодежный, Советов, Комсомола, Фурманова, Панорама.

Ко Дню государственных символов Республики Казахстан воспитанники Военно-патриотического клуба "Киров" г. Алматы водрузили флаг Казахстана на высоте более 3600 м. над уровнем моря, сообщает zakon.kz.

Большой Алматинский пик или пик Большой Алматы — горная вершина северного склона Тянь-Шаньского хребта Заилийского Алатау, расположенная в горном отроге массива Алматы-Алагир. Это отнюдь не самая высокая вершина, которую покорили дети из военно-патриотического клуба.

Ребята уже более 5 лет занимаются горным альпинизмом и скалолазанием и в списке покоренных ими вершин – пики Панфилова, Абая, Молодежный, Советов, Комсомола, Фурманова и пик Панорама. Это вершины высотой от 3000 до 4000 метров.

Ученик 8 Б класса Республиканской средней специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. Куляш Байсеитовой Тимур Тегжанов не в первый раз совершает восхождение. Он уже несколько лет с опытными инструкторами покоряет вершины разной высоты.

- Мы поднимаемся на вершины гор, высота которых может достигать от нескольких сотен до нескольких тысяч метров, - говорит Тимур. - Проходя свой путь, мы применяем различное техническое снаряжение: веревки, кошки, ледорубы и многое другое. Прежде чем начать восхождение, у нас в военно-патриотическом клубе развивают выносливость, участвуя в походах, лыжных гонках, беге. Мы так же отрабатываем навыки передвижения на разном рельефе. Изучаем технику спасательных работ, ориентирование и многие другие прикладные дисциплины. Мне очень нравится наш клуб и наша сплоченная команда. Все наши ребята очень серьезные и дисциплинированные.

Кроме альпинизма и скалолазания в военно-патриотическом клубе функционируют и другие кружки: по легкой атлетике, рукопашному бою, стрельбе из лука и винтовки, авиамоделированию.

- Наши дети осваивают навыки альпинизма, скалолазания и начальной военной подготовки – в горах Иле-Алатауского национального парка, - отметил военрук Алматинского военно-патриотического клуба Бахытжан Перимбет.

Стоит отметить, что ребята покоряют вершины под руководством опытных наставников и инструкторов, учатся ориентированию и выживанию в горной местности. Маршруты разрабатываются опытными альпинистами. Восхождения на новые вершины обычно совершаются к государственным праздникам. Таким образом, воспитанники военно-патриотического клуба «Киров» поздравляют граждан Республики Казахстан.

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