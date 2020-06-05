Создана комиссия по факту смерти роженицы и младенца в Алматы  

В комиссию включены независимые эксперты в области акушерства и гинекологии, неонатологии, анестезиологии и реаниматологии и др.

Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы начата работа комиссии по факту материнской и младенческой смертности в Центре акушерства, гинекологии и перинатологии г. Алматы, сообщает zakon.kz.



В комиссию включены независимые эксперты в области акушерства и гинекологии, неонатологии, анестезиологии и реаниматологии и др.





По результатам экспертизы информация будет представлена дополнительно, - сообщили в ведомстве.

Необходимо отметить, что Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг г.Алматы проводится проверка всех случаев материнской смертности, проверкой охватываются все медорганизации по маршруту пациента, результаты докладываются на штабе по принятию неотложных мер по снижению материнской и младенческой смертности.

Напомним, 16 мая в роддоме умерла роженица вместе с ребенком.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!