Акмолинские полицейские задержали женщину, разыскиваемую за кражу в РФ

Местонахождение еще одного уголовного преступника, уроженца Северо-Казахстанской области было установлено акмолинскими полицейскими в городе Нур-Султан.

Подозреваемая в краже находилась в межгосударственном розыске. Акмолинским полицейским удалось ее задержать в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сообщает zakon.kz.

Женщина находилась в розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (Кража). В настоящее время женщина 1960 года рождения, разыскиваемая отделом МВД России по Оренбургской области, задержана в соответствии со статьей 128 УПК РК.

Местонахождение еще одного уголовного преступника, уроженца Северо-Казахстанской области было установлено акмолинскими полицейскими в городе Нур-Султан. Инициатор розыска служба пробации Бурабайского района, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

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