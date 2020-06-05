Семь человек погибли в перестрелке в штате Алабама

Информации о возможных подозреваемых не приводится.

В штате Алабама (США) в ночь на пятницу произошла стрельба, в ходе которой погибли семь человек, сообщает zakon.kz.

Как пишет Fox News, полиция округа Морган прибыла на место после того, как поступила информация о звуках выстрелов.

На месте они обнаружили семерых погибших. Среди них были женщины. Информации о возможных подозреваемых не приводится.

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