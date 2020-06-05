Еще 152 казахстанца вылечились от КВИ

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 6 848 человек.

Фото : StopCOVAlmaty

В Казахстане 152 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. в городе Нур-Султан - 22, в городе Алматы - 17, в городе Шымкент - 1, в Восточно-Казахстанской области - 3, в Атырауской области - 59, в Карагандинской области - 14, в Кызылординской области - 1, в Алматинской области - 19, в Жамбылской области - 5, в Актюбинской области - 1, в Туркестанской области - 1, в Западно-Казахстанской области - 9. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 6 848 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19. Все новости по теме читайте здесь

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