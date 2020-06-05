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Еще 152 казахстанца вылечились от КВИ

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 6 848 человек.

Фото : StopCOVAlmaty5 июня 2020, 20:45

В Казахстане 152 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 22,

в городе Алматы - 17,

в городе Шымкент - 1,

в Восточно-Казахстанской области - 3,

в Атырауской области - 59,

в Карагандинской области - 14,

в Кызылординской области - 1,

в Алматинской области - 19,

в Жамбылской области - 5,

в Актюбинской области - 1,

в Туркестанской области - 1,

в Западно-Казахстанской области - 9.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 6 848 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

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