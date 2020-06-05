Еще 152 казахстанца вылечились от КВИ
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 6 848 человек.
Фото : StopCOVAlmaty5 июня 2020, 20:45
В Казахстане 152 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 22,
в городе Алматы - 17,
в городе Шымкент - 1,
в Восточно-Казахстанской области - 3,
в Атырауской области - 59,
в Карагандинской области - 14,
в Кызылординской области - 1,
в Алматинской области - 19,
в Жамбылской области - 5,
в Актюбинской области - 1,
в Туркестанской области - 1,
в Западно-Казахстанской области - 9.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 6 848 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
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