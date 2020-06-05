Участок улицы в Вашигтоне переименовали в честь погибших афроамериканцев

Мэр города опубликовала видео, того, как на столб вешают указатель с новым названием.

Часть улицы перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев, сообщает zakon.kz.

Об это в Twitter сообщила мэр города Мюриэл Боузер.

Участок 16-й улицы перед Белым домом теперь официально называется площадь "Жизни черных тоже в счет, - написала она.

Она опубликовала и видео, того, как на столб вешают указатель с новым названием.



Также протестующие сделали огромную надпись Black Lives Matter желтой краской во всю ширину дороги.

The section of 16th street in front of the White House is now officially “Black Lives Matter Plaza”. pic.twitter.com/bbJgAYE35b — Mayor Muriel Bowser #StayHomeDC (@MayorBowser) June 5, 2020

Это акция прошла, когда Боузер попыталась утвердить автономию города на фоне протестов Джорджа Флойда, несмотря на решение Трампа направить тысячи дополнительных сотрудников правоохранительных органов для патрулирования округа Колумбия.

Во время массовых беспорядков в США в стране пострадали 114 сотрудников правоохранительных органов, 22 госпитализированы.

Протесты вызваны гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания, это произошло 25 мая. 46-летнего Флойда задержали по подозрению в использовании поддельных купюр. Один из полицейских, Дерек Шовен, надавил ему коленом на горло, игнорируя слова Флойда о том, что он не может дышать. Этот эпизод попал на видео.

Через несколько часов Флойд умер в больнице. Четверо полицейских, производивших задержание, были уволены.

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