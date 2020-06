Участок улицы в Вашигтоне переименовали в честь погибших афроамериканцев

Часть улицы перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев, сообщает zakon.kz.

Об это в Twitter сообщила мэр города Мюриэл Боузер.

Она опубликовала и видео, того, как на столб вешают указатель с новым названием.



Также протестующие сделали огромную надпись Black Lives Matter желтой краской во всю ширину дороги.

The section of 16th street in front of the White House is now officially “Black Lives Matter Plaza”. pic.twitter.com/bbJgAYE35b