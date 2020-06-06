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Отель, покрытый золотом, открылся во Вьетнаме

Стоимость размещения в отеле составляет от 250 долларов в сутки.

Фото : Dolce Hanoi Golden Lake6 июня 2020, 00:32

В столице Вьетнама открылся первый в мире пятизвездочный отель Dolce Hanoi Golden Lake. Детали интерьера и экстерьера покрыты золотым, сообщает zakon.kz.

Все убранство – сантехника, мебель, посуда, аксессуары каждого из 342 номеров, а также бассейн на крыше покрыты чистым золотом, сообщается на официальном сайте заведения.

Строился отель "Dolce Hanoi Golden Lake" больше десяти лет, и до поры до времени особого внимания не привлекал. И лишь когда его начали облицовывать японской плиткой с позолотой, стало ясно, что возводится необычный объект.

Dolce Hanoi Golden Lake занимает здание в 25 этажей и расположен в центре Ханоя. Стоимость размещения в отеле составляет от 250 долларов в сутки.

Это не первый отель, для оформления которого использовали желтый металл. Своим роскошным убранством также известны дубайский Burj Al-Arab, где 22-каратным золотом покрыты лифт и лобби, а также Trump International Hotel в Лас-Вегасе с золотыми окнами и Emirates Palace в Абу-Даби с позолоченными стенами и потолком.


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