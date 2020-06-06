С начала года из окон в Казахстане выпали 17 детей

В основном это дети от 2 до 8 лет.

С начала года в Казахстане из окон высоток выпали 17 детей. Спасатели обеспокоены ситуацией и предлагают устанавливать на окнах многоэтажек спецзащиту, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Только в ВКО на этой неделе произошло 3 таких случая. К счастью, малыши остались живы, но получили серьезные травмы. Сейчас дети находятся под присмотром врачей.

Падение с высоты, так называемая кататравма - это очень опасно. Чаще всего это бывают черепно-мозговые травмы, и конечно сочтет травмы - переломы конечностей, ребер, что утяжеляет состояние ребенка, - говорит зам главного врача КГП на ПХВ межрайонной больницы района Алтай Шамиль Назыров.

Ситуация почти всегда одинаковая. Залезли на подоконник, оперлись на москитную сетку и сорвались вниз. Подобные ЧП регулярно происходят почти по всей стране.

Леденящие душу кадры очевидцы сняли в Костанае. Малыш повис на карнизе окна высотного дома. К счастью, один из прохожих взобрался на стену и не дал ребенку сорваться. Спасатели ситуацией обеспокоены. Подобных ЧП в этом году было уже 17 по всей стране. В основном среди детей от 2 до 8 лет. Чтобы избежать трагедий, ЧСники предложили ужесточить требования к строительству объектов. К окнам, в частности. Все ставни в новостройках и задвижки должны быть оснащены специальной защитой для детей.

Помимо этого, нами направлено письмо в палату предпринимателей о необходимости проведения работ поставщиками кто производит и устанавливает окна. Чтобы эти моменты соблюдались и выполнялись, - предлагает заместитель начальника ДЧС ВКО Дмитрий Титов.

Правда, пока это только предложение. Если идеи ЧСников одобрят, то новые дома не будут приниматься без специальной защиты на окнах. В старых же высотках спасатели советуют людям устанавливать такие приспособления самостоятельно. Тем более, что стоят они всего 400 тенге.

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