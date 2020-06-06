Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Трамп выводит часть военных США из Германии

До сентября из страны уедут 9,5 тысячи солдат и офицеров.

Фото : EPA/UPG6 июня 2020, 06:18

Президент США Дональд Трамп приказал сократить численность американских военнослужащих в Германии, передает zakon.kz со ссылкой на Reuters.

Как информировал высокопоставленный чиновник США, к сентябрю из ФРГ выведут 9,5 тысячи американских солдат и офицеров.

В настоящее время в Германии размещены около 34,5 тысячи американских военнослужащих.

Часть выводимых войск перебазируют в Польшу и другие страны, часть вернется в Штаты, уточнил собеседник агентства.

По данным источников Reuters, соответствующее распоряжение недавно подписал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Решение не связано с отказом канцлера ФРГ Ангелы Меркель участвовать в саммите G7, который планировался на конец июня в Вашингтоне.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты