Трамп выводит часть военных США из Германии

До сентября из страны уедут 9,5 тысячи солдат и офицеров.

Президент США Дональд Трамп приказал сократить численность американских военнослужащих в Германии, передает zakon.kz со ссылкой на Reuters.

Как информировал высокопоставленный чиновник США, к сентябрю из ФРГ выведут 9,5 тысячи американских солдат и офицеров.



В настоящее время в Германии размещены около 34,5 тысячи американских военнослужащих.



Часть выводимых войск перебазируют в Польшу и другие страны, часть вернется в Штаты, уточнил собеседник агентства.



По данным источников Reuters, соответствующее распоряжение недавно подписал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.



Решение не связано с отказом канцлера ФРГ Ангелы Меркель участвовать в саммите G7, который планировался на конец июня в Вашингтоне.

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