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Трюдо преклонил колено в память о Флойде

Он это cделал несколько раз.

Фото : AFP6 июня 2020, 06:27

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял участие в демонстрации против расизма и жестокости полиции в центре Оттавы, передает zakon.kz со ссылкой на The Glove and Mail.

Демонстрация прошла на лужайке перед комплексом зданий национального парламента. Вместе с участниками акции Трюдо опустился на колено в память о погибшем афроамериканце Джордже Флойде, отмечается что он это делал несколько раз.

Трюдо появился на акции в черной защитной маске.

Также демонстрация против полицейской жестокости прошла в Торонто. В ней, по данным издания, приняли участие более тысячи человек.


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