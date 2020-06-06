Трюдо преклонил колено в память о Флойде
Он это cделал несколько раз.
Фото : AFP6 июня 2020, 06:27
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял участие в демонстрации против расизма и жестокости полиции в центре Оттавы, передает zakon.kz со ссылкой на The Glove and Mail.
Демонстрация прошла на лужайке перед комплексом зданий национального парламента. Вместе с участниками акции Трюдо опустился на колено в память о погибшем афроамериканце Джордже Флойде, отмечается что он это делал несколько раз.
Трюдо появился на акции в черной защитной маске.
Также демонстрация против полицейской жестокости прошла в Торонто. В ней, по данным издания, приняли участие более тысячи человек.
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