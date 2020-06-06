Жители Алматы и Талдыкоргана ощутили землетрясение
Ощутимость в Алматы - 2 балла.
Фото : -6 июня 2020, 07:22
В 6:10 произошло землетрясение в Алматинской области, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС.
Эпицентр землетрясения расположен в 244 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 12.2.
Магнитуда MPV 6.2.
Координаты эпицентра 44.94° с.ш. 78.78° в.д.
Глубина 25 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы около 2 баллов
Отмечается, что в ощутимость в землетрясения в Талдыкоргане, Текели, Карабулаке - 4 балла, Капал - 2-3 балла.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5026216-b489dcec51e42b39e382beccb8366c72
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...