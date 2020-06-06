Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Жители Алматы и Талдыкоргана ощутили землетрясение

Ощутимость в Алматы - 2 балла.

Фото : -6 июня 2020, 07:22

В 6:10 произошло землетрясение в Алматинской области, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Эпицентр землетрясения расположен в 244 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 12.2.
Магнитуда MPV 6.2.
Координаты эпицентра 44.94° с.ш. 78.78° в.д.
Глубина 25 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы около 2 баллов

Отмечается, что в ощутимость в землетрясения в Талдыкоргане, Текели, Карабулаке - 4 балла, Капал - 2-3 балла.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты