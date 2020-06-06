Жители Алматы и Талдыкоргана ощутили землетрясение

Ощутимость в Алматы - 2 балла.

В 6:10 произошло землетрясение в Алматинской области, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Эпицентр землетрясения расположен в 244 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 12.2.

Магнитуда MPV 6.2.

Координаты эпицентра 44.94° с.ш. 78.78° в.д.

Глубина 25 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы около 2 баллов

Отмечается, что в ощутимость в землетрясения в Талдыкоргане, Текели, Карабулаке - 4 балла, Капал - 2-3 балла.

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