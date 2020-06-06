В Казахстане зафиксировали 199 заболевших коронавирусом

Прирост составил 1,6%.

Еще 199 казахстанцев заразились коронавирусом, передает zakon.kz.

С начала эпидемии в стране выявлено 12 511 заболевших COVID-19.

Новые зараженные в разрезе регионов:

город Нур-Султан – 37 (1,6%)

Карагандинская область - 33 (3,1 %)

город Алматы – 31 (1,1%)

Актюбинская область – 15 (4,0%)

Павлодарская область – 13 (5,7%)

Атырауская область – 11 (0,9 %)

Восточно-Казахстанская область- 9 (5,4%)

Алматинская область – 9 (2,2%)

Жамбылская область – 9 (2,2%)

Западно-Казахстанская область – 8 (1,0%)

город Шымкент – 8 (0,9%)

Мангистауская область – 4 (1,3%)

Кызылординская область – 4 (0,9 %)

Костанайская область – 3 (1,5%)

Туркестанская область – 3 (0,8%)

Акмолинская область – 2 (1,2%)

Выписаны по выздоровлению 297 человек.

Число выздоровевших пациентов увеличилось до 6 903 человек. Летальных случаев - 52.

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