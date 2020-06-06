В Казахстане зафиксировали 199 заболевших коронавирусом
Прирост составил 1,6%.
Еще 199 казахстанцев заразились коронавирусом, передает zakon.kz.
С начала эпидемии в стране выявлено 12 511 заболевших COVID-19.
Новые зараженные в разрезе регионов:
город Нур-Султан – 37 (1,6%)
Карагандинская область - 33 (3,1 %)
город Алматы – 31 (1,1%)
Актюбинская область – 15 (4,0%)
Павлодарская область – 13 (5,7%)
Атырауская область – 11 (0,9 %)
Восточно-Казахстанская область- 9 (5,4%)
Алматинская область – 9 (2,2%)
Жамбылская область – 9 (2,2%)
Западно-Казахстанская область – 8 (1,0%)
город Шымкент – 8 (0,9%)
Мангистауская область – 4 (1,3%)
Кызылординская область – 4 (0,9 %)
Костанайская область – 3 (1,5%)
Туркестанская область – 3 (0,8%)
Акмолинская область – 2 (1,2%)
Выписаны по выздоровлению 297 человек.
Число выздоровевших пациентов увеличилось до 6 903 человек. Летальных случаев - 52.
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