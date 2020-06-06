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Президент Бразилии готов выйти из ВОЗ

Жаир Болсонару обвинил Всемирную организацию здравоохранения в идеологической предвзятости.

Фото : EPA/UPG6 июня 2020, 09:13

Президент Бразилии Жаир Болсонару пригрозил выходом страны из Всемирной организации здравоохранения, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Я говорю Вам прямо сейчас, Соединенные Штаты покинули ВОЗ, и мы рассматриваем эту возможность в будущем. Либо ВОЗ работает без идеологической предвзятости, либо мы тоже уходим. Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам тут делать в части здравоохранения, - заявил президент.

Реакция бразильского лидера последовала на слова представительницы ВОЗ Маргарет Харрис, которая предупредила, что нельзя поспешно снимать ограничения, вызванные пандемией.

Эпидемия, вспышка болезни в Латинской Америке вызывает глубокое, глубокое беспокойство, − отметила Харрис.

Болсонару считает, что COVID-19 не более опасен, чем вирус обычного гриппа, и выступает против введения в стране карантинных мер. За резкие высказывания и схожесть взглядов с президентом США его часто называют "тропическим Трампом".


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