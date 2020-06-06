На месте пожара в дачном доме нашли три тела в Костанайской области

Назначена судебная экспертиза.

В дачном обществе "Урожайная-2" Лисаковска в Костанайской области сгорел дачный домик, передает zakon.kz со ссылкой на региональный ДЧС.

6 июня в 02.05. в специализированную пожарную часть № 3 Лисаковска поступило сообщение о том, что горит дачный домик на территории дачного общества "Урожайная-2 ".

К моменту прибытия пожарного расчета дачный домик был полностью охвачен открытым огнем на площади 35 кв. м. Пожар ликвидирован в 03.34. На месте происшествия обнаружены останки трех обгоревших тел.

Для выяснения причины пожара на месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории ДЧС Костанайской области. Назначена судебная экспертиза. Прибыла оперативно-следственная группа Отдела полиции Лисаковска.

С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода костанайские спасатели усилили профилактическую работу по обеспечению пожарной безопасности в дачных и садовых обществах.

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