Мэнни Пакьяо готов выйти на бой против Головкина

Мэнни не просто хочет побить кого-либо, он хочет победить там всех.

41-летний чемпион мира в полусреднем весе (66,2 кг) филиппинец Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО), становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях, от наилегчайшего до первого среднего веса. возможно, ищет титул в рекордном для себя девятом дивизионе против одного из величайших боксеров всех времен. Об этом сообщил его тренер Фредди Роуч, передает zakon.kz.

В интервью BoxingScene Роуч заявил, что Мэнни не просто хочет побить кого-либо, он хочет победить там всех. Он хочет бороться с лучшими парнями.

Мне нравится этот бой [против потенциального следующего противника Майки Гарсиа]. Но дело в том, что Мэнни, возможно, захочет пойти немного выше и сразиться с GGG или с одним из тех парней, которые должны быть лучшими. Я бы не советовал ему переходить на 160 фунтов (72,5 кг, средний вес), нет. Это было бы немного сумасшедшим. Но поставить его на бой в полусреднем весе (147 фунтов, 66,2 кг) было рискованно… И это сработало очень хорошо для нас, - сказал в интервью изданию Фредди Роуч.

Издание напоминает, что Пакьяо недооценен против каждого оппонента, и это будет еще больше, если он когда-нибудь серьезно решится на бой с чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО).

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