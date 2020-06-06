"День поля-2020" провели жамбылские аграрии

Участников семинара ознакомили с деятельностью тепличного комплекса "Аспара-Хан" площадью 35 гектаров.

Традиционный семинар-совещание "День поля" состоялся в пятницу, 5 июня, в Меркенском районе Жамбылской области. Его участники ознакомились с работой ряда агроформирований, посетили выставку товаров сельхозпроизводителей, спецтехники и обсудили насущные вопросы отрасли.

В мероприятии принимали участие аким области Бердибек Сапарбаев, председатели Министерства сельского хозяйства и управлений, акимы районов, руководители крестьянских хозяйств из всех районов, а также специалисты научно-исследовательских институтов.

Участников семинара ознакомили с деятельностью тепличного комплекса "Аспара-Хан" площадью 35 гектаров, принадлежащего индивидуальному предпринимателю Ахану Сарсембиеву. Он сообщил, что в этом году планирует собрать 80 тонн помидоров. Сбор урожая начал еще в середине мая.

Теплица начала действовать в 2017 году. Планирую расширяться и внедрять новые технологии. Помидоры выращиваю впервые, всегда отдавал предпочтение огурцам. Продукцию поставляю на рынки Меркенского района, - рассказал А. Сарсембиев.

Аким области Бердибек Сапарбаев работой тепличного комплекса остался доволен, но порекомендовал аграрию расширять ассортимент продукции, перейти на выращивание малины и клубники.

В этой теплице есть все условия для выращивания клубники. Необходимые коммуникации подведены. Местной клубники на внутреннем рынке практически нет. Продают ягоды из Узбекистана, которые не радуют ни ценой, ни вкусом, - заметил Б. Сапарбаев.

ТОО "Смарт агро каркара" занимается выращиванием сахарной свеклы, кукурузы, пшеницы. Однако влагосберегающие технологии применяются только на 54 гектарах сахарной свеклы. В последние годы товарищество испытывает серьезные проблемы с поливом. Все три канала, по которым сюда приходит поливная вода, нуждаются в очистке и реконструкции, по ним поступает лишь 70 процентов влаги от общей потребности. Аграрии обеспокоены тем, что в разгар июньской жары посевы остаются без полива.

Аким области тут же поручил мехотряду, созданному два года назад в целях проведения работ по очистке и восстановлению водных сетей и каналов на сельскохозяйственных угодьях, заняться проблемой.

В крестьянском хозяйстве "Нур-П" участникам семинара рассказали об использовании при выращивании сахарной свеклы современных технологий в орошении и обработке земли, а также уборке урожая. Помимо сахарной свеклы в хозяйстве выращивают озимую пшеницу на площади 200 гектаров, яровой ячмень на 150 гектарах и люцерну на 200 гектарах.

Крестьянское хозяйство "Гульдер" из Акаральского сельского округа занимается выращиванием элитных саженцев плодовых деревьев. Руководитель крестьянского хозяйства Александр Бондарь рассказал, что если в прошлом году было высажено 50 тысяч плодовых деревьев, то в текущем году – 120 тысяч, на 10 гектарах размещен яблоневый сад, на 13 гектарах - абрикосовый. Планируется строительство фруктохранилища мощностью единовременного хранения около тысячи тонн.

Мы нацелены на увеличение объемов производства фруктов и создание необходимой инфраструктуры для их хранения и возможности реализации в межсезонье. А пока мы вынуждены продавать фрукты очень дешево, порой по себестоимости, - сетует А. Бондарь.

Сейчас в регионе насчитывается 216 пасек, содержащих 78830 тысяч пчелосемей. По данным заместителя руководителя управления сельского хозяйства Кайрата Аманова, лишь 60 из них официально зарегистрированы и числятся в базе данных. По этой причине отсутствуют сведения о произведенном меде и о его прохождении, не ведется селекционная работа, отсутствует кормовая база пчеловодства, болезни пчел не исследуются.

Не зарегистрировано в базе данных и пчеловодческое хозяйство, которое посетили участники семинара. Пчеловоду разъяснили, что для решения вопроса регистрации предоставляются механизмы государственной поддержки, в рамках программы развития племенного животноводства выплачивается субсидия. Для субсидирования пчеловодства выделяются средства из местного бюджета. Налажено сотрудничество с научно-исследовательским институтом "Юг-Запад", приобретаются пчелы племенных пород. В текущем году ожидается проведение селекционной работы с 5000 пчелосемьями. Кроме того, предусмотрена возможность приобретения оборудования в лизинг. Через микрокредитные организации и в рамках программы "Экономика простых вещей" можно получить кредит под льготные проценты.

Радует достижениями ТОО "Сыпатай батыр". По словам его руководителя Каната Шайхиева, в прошлом году они получили по 30 центнеров зерна и 861 центнер сахарной свеклы с гектара.

На базе этого хозяйства и были организованы выставка сельхозпродукции, а также семинар-совещание, в ходе которого шла речь о достижениях и проблемах в развитии агросектора.

Открывая совещание, аким области Бердибек Сапарбаев отметил, что за четыре месяца текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 39,4 миллиарда тенге, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше на 103,7 процента. Было отмечено, что это самый высокий показатель среди всех областей страны. На развитие сельского хозяйства выделено 29 миллиардов тенге, в том числе из республиканского бюджета - 18 миллиардов, из областного – 11 миллиардов тенге. Из них на развитие растениеводства направлено 4,4 миллиарда тенге, животноводства - 7,4 миллиарда тенге, в перерабатывающую отрасль - 831,6 миллиона тенге, на инвестиционное субсидирование – 6,6 миллиарда тенге.

Общая посевная площадь в текущем году составляет 710 тысяч гектаров. Если в прошлом году водосберегающие технологии применялись на площади 20,5 тысячи гектаров, то в текущем году планируется довести орошаемые площади до 30 тысяч гектаров.

Представители научно-исследовательских институтов поделились своими научными достижениями, рассказали о результатах сотрудничества с международными компаниями, о преимуществах высокотехнологических установок для орошения полей, новых высокорентабельных культурах.

На семинаре-совещании также выступили руководитель управления технического обеспечения Министерства сельского хозяйства РК Бахыт Ильясов, представители ТОО "Быструха Астана", Казахского национального аграрного университета и другие.

В завершение встречи Бердибек Сапарбаев поручил акимам районов, руководителям управления и отделов сельского хозяйства увеличить площади орошаемых земель с применением водосберегающих технологий, а также довести до 10 процентов показатели обновления техники, развивать тепличное производство, широко внедрять минеральные удобрения и применять качественные высокопроизводительные семена, внедрять науку и инновации в сельское хозяйство.

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