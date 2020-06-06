В жилых массивах Нур-Султана решают проблемы бездорожья

На данный момент ведутся работы на 30 улицах.

В Нур-Султане активно ведутся дорожные работы. В текущем году в столице отремонтируют 150 улиц, общая протяжённость составляет 100 км. Из них 100 улиц – в жилых массивах.

Некоторые жители живут здесь уже 20 лет. Нам проложили асфальт. Это была наша давняя мечта. Цивилизация до нас дошла. Мы никак не нарадуемся. Когда асфальт проложили, мы все жители собрались и прошлись по нему, - сказала жительница ЖМ Юго-Восток Лаура Султанбаева (ул.Карасаз 9).

На данный момент ведутся работы на 30 улицах, к примеру, на ул.Сатпаева, Конституции, в том числе и в жилых массивах (16 ул): пер. Маркаколь, ул. Карасаз, пер. Нурлы, ул. Орхон, пер. Шырайлы, ул. Капал, ул. М.Толебаева, ул. Кырыккыз, пер. Маралсай, пер. Желдырме, пер. Когалы, ул. Камажай, ул. Акбидай, ул. Кеншалгын, ул. Акпан, ул. Басыкара батыра. Дорожными работами будут охвачены практически все жилые массивы.

Ремонтные работы уже завершены на 15 центральных улицах: ул. Шұғыла, ул. Бұхарбай батыра, ул. Асан Қайғы, пр. Абая, пр. Жеңіс, пр. Тұран, продолжение ул. М. Макатаева, ул. Кенесары, бульвар Нұржол, ул. Московская, разворотная дорога под мостом "Тұлпар", ул. Таха Хусейна, ул. С. Торайгырова, ул. Нурлыжол, дорога на Bi Village, Family Village. Дорожные работы ведутся согласно саннормам.

Дом наш построен в 2014 году. Рады встретить новый асфальт. У нас здесь было бездорожье. Очень рады всем домом. И для нас удобно, и для деток комфортно, - сказала жительница ЖМ Юго-Восток Халиуллина Анастасия (переулок Нурлы, 2).

По программе "Дорожная карта занятости" в текущем году будет создано 15 тыс. рабочих мест, в рамках дорожных работ - 1,5 тыс. новых рабочих мест. В первую очередь трудоустраивать будут через Центры занятости.

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