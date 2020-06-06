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Водители кортежа выпускников в Алматы получили штрафы

Кортеж следовал на "Медео".

Фото : Кадр из видео6 июня 2020, 10:41

Водителей кортежа выпускников привлекли к ответственности за нарушение ПДД в Алматы, передает zakon.kz.

Согласно данным ДП города, правонарушение имело место в Медеуском районе.

Водители трех транспортных средств, в салоне которых находились выпускники, следуя в сторону урочища “Медео”, допустили грубые нарушения правила дорожного движения. Уверен, что только по счастливой случайности все обошлось без тяжких последствий. Они привлечены к административной ответственности, – сообщил начальник Управления административной полиции Жандос Мураталиев.

В отношении 20-летний гражданин С., управлявший транспортным средством Toyota Land Cruiser 100 составлены протоколы по ст.ст. 593 ч. 1, 595 ч. 1, 596 ч. 2, 601 ч.1, 606 ч. 1 КРКобАП. 42-летний гражданин М., управлявший транспортным средством Mitsubishi Outlander, привлечен к административной ответственности по ст.593 ч.ч.1, 2, 601 ч.1, 614 ч.1 КРКобАП.

45-летний гражданин М., 1975 года рождения, управлявший транспортным средством Toyota Camry, привлечен к административной ответственности ст.ст.593 ч.1, 2, 595 ч.1, 601 ч.1 КРКобАП.


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