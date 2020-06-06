АПЛ опубликовала календарь игр в июне

Матчи пройдут без зрителей.

Английская футбольная Премьер-лига (АПЛ) опубликовала календарь первых 3 туров после возобновления сезона, передает zakon.kz.

Известно, что впервые после паузы, объявленной в связи с эпидемией коронавируса, в АПЛ сыграют матчи в среду, 17 июня. "Астон Вилла" в 18:00 по времени Лондона выйдет на игру с "Шеффилд Юнайтед", а в 20:15 "Манчестер Сити" начнет игру с "Арсеналом". Тур продолжится матчами с 19 июня. К слову, практически каждый день будет как минимум 1 игра в АПЛ, вплоть до 2 июля.

Матчи пройдут без зрителей.

О дальнейшем расписании организаторы турнира обещали сообщить немного позже. По турнирной таблице видно, что "Ливерпуль" должен победить всего в 2 матчах, чтобы гарантировать себе чемпионский титул.

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