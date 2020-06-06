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Эпидемиологи Алматы предупреждают об опасности массовых собраний людей

В связи с угрозой распространения COVID-19 эпидемиологи Алматы призывают горожан оставаться дома.

Фото : пресс-служба6 июня 2020, 11:08

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы официально сообщает, что угроза распространения коронавируса сохраняется. Жителям необходимо соблюдать карантинный режим. Согласно Постановлению Главного санитарного врача города Алматы от 2 июня 2020 года, введен строгий запрет на проведение мероприятий на территории города с большим скоплением людей, передает zakon.kz.

Массовые сборы создают условия для масштабного заражения людей коронавирусной инфекцией. Сегодня начат новый этап дезинфекционных работ. Просим оставаться всех дома до завершения дезинфекции. Не подвергайте себя и других опасности заражения коронавирусом, – говорится в сообщении ДККБТУ.

Нарушение карантина влечет за собой персональную и уголовную ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан. Рейды полиции обеспечивают контроль над соблюдением мер безопасности.


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