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Военнослужащие и дезинфекторы продолжают дезинфекционные работы в Нур-Султане

В Нур-Султане продолжаются дезинфекционные работы.

Фото : пресс-служба акима Нур-Султана6 июня 2020, 11:19

С 11 мая текущего года в столице горожанам разрешено посещение парков, площадей и скверов. Следовательно, акцентируется большое внимание на тщательную дезинфекцию территории вышеперечисленных мест.

Дезинфекционное работы проводятся в жилых домах, на детских площадках, парках, скверах и на набережной города. Тщательно обрабатываем перила, скамейки, тротуары и т.д. Прошу жителей города соблюдать все саннормы. Только общими силами мы сможем победить вирус,- отметил работник ТОО "Столичная дезинфекция" Ахметов Нургиса.

Обработка столицы проводится в несколько этапов. Всего продезинфицировано свыше 20 миллионов квадратных метров. Дезинфекционные работы проводятся как в пешем порядке, так и распыляются с помощью спецмашин. В дезинфекции также задействованы сотрудники подразделения биологической защиты Вооруженных Сил.

Также усиленно обрабатываются территории социальных объектов, рынков, ТРЦ, внутриквартальные территории, дворы, детские площадки, подъезды домов и другие места массового скопления людей.

Жители должны строго соблюдать саннормы: носить маски, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию.


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