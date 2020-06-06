Джокович рассказал об ограничениях на US Open из-за COVID-19

Спортсмен назвал их экстремальными.

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о предложенных организаторами турнира Большого шлема US Open экстремальных мерах по карантину и профилактике коронавируса, передает zakon.kz,

Лидер мирового рейтинга заявил в интервью сербскому изданию Sport.blic, что намеченный на конец августа US Open организаторы планируют провести с соблюдением беспрецедентных ограничений для участников соревнования.

Например, мы должны будем жить в отеле недалеко от аэропорта и два-три раза в неделю сдавать тесты на коронавирус. Поехать на Манхэттен будет нельзя, нам придется спать в отелях в аэропорту, проходить тестирование два или три раза в неделю. В теннисный центр можно будет взять только одного члена команды. Но это нереально, ведь нужны как минимум тренер, фитнес-тренер и физиотерапевт. Все их предложения очень строгие, но я могу понять необходимость. По финансовым причинам, из-за уже действующих контрактов организаторы пытаются провести это мероприятие. Посмотрим, что будет, - подчеркнул Джокович.

Спортсмен добавил, что пока нельзя с точностью 100% утверждать, что US Open в этом году пройдет в запланированные сроки.

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