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Из Казахстана в Кыргызстан вновь пытались провезти в фуре авто

Ранее в фуре пытались спрятать "Мерседес".

Фото : пресс-служба КНБ6 июня 2020, 12:35

Пограничники сумели обнаружить два легковых авто, спрятанные в грузе, которые пытались провезти в Кыргызстан из Казахстана, передает zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы КНБ, 5 июня в пункте пропуска "Айша биби" была досмотрена грузовая автомашина с пиломатериалами, где среди груза были укрыты две легковые автомашины марки "Дэу" и "Хюндай" без сопроводительных документов.

Задержанные автомобили переданы в Департамент экономических расследований по Жамбылской области.

В данном пункте пропуска это второй за месяц случай выявления легковых транспортных средств, спрятанных под грузом.


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