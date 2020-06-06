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В Алматы водители кортежа вновь нарушают правила

Ранее штрафовали трех водителей кортежа, возивших выпускников школ.

Фото : Кадр из видео6 июня 2020, 13:26

В социальных сетях распространяют видео большого количества кортежей, возящих выпускников школ. Водители авто нарушают ПДД: позволяют школьникам высовываться из авто на ходу, резко маневрируют, и в целом придерживаются крайне агрессивной манере вождения, передает zakon.kz.

Сегодня, 6 июня, в социальной сети Instagram на странице @kris_p_brothers_official опубликовано видео, в котором очередной кортеж, на этот следовавший по проспекту Аль-Фараби в Алматы, нарушал ПДД.

Ранее трех водителей кортежа привлекли к административной ответственности и наложили на них несколько штрафов.


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