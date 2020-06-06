В Алматы полиция установила заграждения для проведения дезинфекции
Улицы Шевченко-Достык-Абая-Назарбаева перекрыты.
Фото : Кадр из видео6 июня 2020, 13:43
ДП Алматы установила заграждения для проведения дезинфекции, передает zakon.kz.
Заграждения устанавливаются в периметрах улиц Шевченко-Достык-Абая-Назарбаева.
Ранее главсанврач города предупреждал о дезинфекции в Алматы.
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