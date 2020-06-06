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В Алматы полиция установила заграждения для проведения дезинфекции

Улицы Шевченко-Достык-Абая-Назарбаева перекрыты.

Фото : Кадр из видео6 июня 2020, 13:43

ДП Алматы установила заграждения для проведения дезинфекции, передает zakon.kz.

Заграждения устанавливаются в периметрах улиц Шевченко-Достык-Абая-Назарбаева.

Ранее главсанврач города предупреждал о дезинфекции в Алматы.


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