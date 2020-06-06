Побережье Алаколя - место отдыха, защищенное от коронавируса

Именно поэтому, как и во всех развитых странах, отдыхающих на Алаколе будут принимать только при наличии справки с результатом ПЦР-исследования на СOVID-19 с неистекшим сроком давности.

О мерах обеспечения безопасности здоровья граждан в местах отдыха на восточном побережье озера Алаколь рассказал Главный санитарный врач ВКО Марат Исмаилов. Постановление санврача №12 от 1 июня сохраняет карантинные и ограничительные мероприятия и определяет деятельность физических и юридических лиц до 13 июня текущего года.

Эта практика основывается на опыте стран с развитой туристической отраслью – Турция, Греция, Объединенные Арабские Эмираты, Испания, Италия. Более того, в некоторых из этих стран приняты гораздо более жесткие ограничительные меры.

Опыт прошлого летнего сезона показывает, что на двухкилометровой зоне пляжа и Арбата на побережье Алаколя одновременно могут находится почти 12 тысяч человек, что, несомненно повышает риски массового заражения СOVID-19. А то, что на Алаколь приезжают отдыхать не только жители ВКО позволяет говорить и об угрозе дальнейшего распространения коронавируса по стране.

Именно поэтому, как и во всех развитых странах, отдыхающих на Алаколе будут принимать только при наличии справки с результатом ПЦР-исследования на СOVID-19 с неистекшим сроком давности, а места размещения и отдыха должны быть заполнены на 50% от проектной вместимости. Для сравнения, в ОАЭ к таким местам предъявляются еще более жесткие требования – там заполняемость отелей, кэмпингов, количество посетителей ресторанов должно быть всего 30% от общей вместимости, в Турции - 50%. И делается это не для того, чтобы навредить бизнесу, а для того, чтобы уберечь людей от опасности. Ситуация такова, что на сегодняшний день в области зафиксирован рост заболеваемости КВИ – только с 27 мая выявлено 104 новых случая заражения, количество выявленных в сутки варьируется от 6 до 22 человек. Особое беспокойство вызывает то, что рост числа заболевших (14 человек) наблюдается в Урджарском районе, где и находится побережье Алаколя.

Мы не закрываем бизнес, а держим ситуацию под контролем, - сказал главный санитарный врач ВКО Марат Исмаилов. – Принятые меры направлены на охрану здоровья, предупреждение распространения инфекции. Только так отдыхающие могут быть уверены в собственной безопасности и в том, что приезжающие не заражены КВИ.

Только беспрецедентные меры позволят нам не допустить массового распространения коронавирусной инфекции в регионе. Сегодня на субъектах туристического бизнеса лежит большая ответственность по обеспечению санитарной безопасности граждан. Потому что мы должны сделать все возможное, чтобы защитить наших соотечественников.

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