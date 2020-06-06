Озвучены ближайшие планы боксера Алимханулы

В скором времени он вылетит в США.

Глава Top Rank Боб Арум сообщил Fightful, что в скором времени непобежденный казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО) прибудет на тренировки в США, передает zakon.kz.

Боб Арум отвечал на вопрос о том, как будет организовано участие иностранных боксеров в шоу на территории США.

Что касается бойцов из-за пределов Соединенных Штатов - есть предел того, что мы можем сделать. Мы не летаем на самолетах. Я не имею никакого отношения к Белому дому, слава Богу, с отменой запретов на поездки, но когда будет, это шанс. Я знаю, что Василий Ломаченко приедет в США где-то в июне. Жанибек Алимханулы прибудет. Я не знаю, когда придут британцы. Я не знаю, когда приедут канадцы. действительно в наших руках. Каждый боец, который хочет прийти и принять участие в этих шоу и продолжить свою карьеру, должен найти способ сделать это самостоятельно со своими советниками. Мы поможем всем, что сможем, но наша сила очень ограничен, - сказал изданию Арум.

Напомним, Жанибек Алимханулы должен был провести защиту своих титулов WBC Continental Americas и WBO Global в поединке с ганцем Иссой Самиром (18-0, 15 КО) 28 марта в Канаде, но вечер бокса был отменен из-за эпидемии коронавируса.

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