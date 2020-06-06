Наша гордость: чего добилась Туркестанская область в этом году

Заканчивается первая половина этого необычного года. Чем запомнился этот период жителям Туркестанской области? Безусловно, многим.

Аким области Умирзак Шукеев запустил новую региональную программу "Камкорлык" для оказания помощи нуждающимся жителям. Их списки есть у акимов районов и городов. Помимо денежной помощи, продуктов питания, трудоспособным жителям помогают найти работу.

В Шардаринском районе в январе заработал первый хлопкоперерабатывающий завод полного производственного цикла.

Мощность предприятия — 150 тысяч тонн переработанного сырья в год. Ожидаемые налоговые отчисления в бюджет — 80-90 млн. тенге в год.

Депутаты Туркестанского областного маслихата во время режима ЧП перечислили на специальный республиканский счет рекордные 150 млн. тенге и раздали жителям продовольственные продукты на сумму около 10 млн. тенге.

Во время чрезвычайной ситуации в Мактааральском районе депутатским корпусом, в том числе народными избранниками районных и городских маслихатов розданы продукты питания, одежда и постельные принадлежности на 31 млн. тенге.

В пострадавшем от наводнения Мактааральском районе идет восстановление разрушенных жилых домов в селах Оргебас и Фирдоуси. В поселке Мырзакент круглосуточно строится микрорайон "Женис" для 500 семей.

В новое жилье въедут не только жители, чьи дома пострадали от наводнения, но и семьи, проживающие долгие годы в общежитиях барачного типа, возведенных еще в середине ХХ века.

Технология дождевального полива стала одним из приоритетных направлений развития сельскохозяйственного производства.

ТОО "Туркестан Агро ХХI" осваивает ее на 733 га. Товарищество объединило 108 крестьянских хозяйств, а площадь земельного участка составила 1046 га. Установлено 18 дождевальных машин американской фирмы Т-L. Стоимость проекта — 1,7 млрд. тенге.

По Указу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева крупнейший вуз страны — МКТУ им. Х. А. Ясави — приобрёл, особый статус, получив больше самостоятельности. Теперь вуз имеет право присуждать степень доктора по профилю, определять содержание образовательных программ и выдавать дипломы собственного образца.

Впервые в истории Казахстана стартовала программа по приведению в порядок всех 905 школьных туалетов области. К началу нового учебного года все они будут утеплены, огорожены, обеспечены септиками, освещением и видеокамерами.

В Туркестане рядом с мавзолеем Х. А. Ясави высадили турецкие пальмы. Новые растения способны выдержать 15-градусный мороз. Аким города Рашид Аюпов пообещал: если новосёлы приживутся, на будущий год аллею близ мавзолея украсят еще несколько экзотических деревьев.

Клуб SHARDARA ARM "засветился" в документальном кино президента Всемирной федерации профессионалов по армрестлингу И. Мазуренко. Местный спорткомплекс, безусловно, заслужил свои минуты славы: здесь воспитали 48 чемпионов, 39 призеров мира, 144 чемпиона Азии.

Четырехсерийный фильм "Туркестан в моем сердце" сняли на творческой киностудии "Сақ". Зрители посмотрят на город глазами местных жителей и гостей.

Тюлькубасский район лидирует по яблоневым площадям.

До 230 га увеличило площадь садов КХ "Коктал". Новый сад на 14 га заложили в КХ "Нурбакыт". На 50 га житель Алматинской области Б. Айымбетов взялся выращивать малину.

Жители аула Боралдай Байдибекского района с начала года объявили "сухой закон" в их населенном пункте.

В социальных сетях они распространили видео: в яму демонстративно полетели бутылки с горячительным. Сельчане пропагандируют всё лучшее - здоровый образ жизни, спорт и отказ от вредных привычек.

Высший Туркестанский областной аграрный, Туркестанский индустриально-строительный и колледж № 16 в Шардаре передали в доверительное управление крупных компаний. Проект направлен на повышение качества подготовки кадров. Для учащихся все льготы от государства сохраняются.

Три директора крупных предприятий приобрели на собственные средства и подарили акимату Мактааральского района два мощных насоса. Каждый стоит семь миллионов тенге. Впоследствии насосы пригодятся для решения проблем с отводом грунтовых вод.

Швейная фабрика из Казыгуртского района закупила внушительную партию нетканого материала в России и поставила на поток выпуск сертифицированных одноразовых трехслойных масок. Днями позже швейники выдали новинку — маски, отпечатанные на станке.

Шардаринская гидроэлектростанция увеличила мощности. Теперь ГЭС вырабатывает 126 МВт электроэнергии, что на 26 % больше прежнего объема. Общая стоимость модернизации — 75 млн. евро.

В Туркестане по требованию местных зоозащитников власти запретили скандально известному контактному зоопарку "Тортилла" оказывать свои услуги жителям областного центра.

Условия содержания здесь животных не выдерживали никакой критики. До этого вояж "Тортиллы" был прекращен и в Шымкенте.

Первый приплод в 50 овечек получили от скрещивания местных пород овец с породой "дорпер" из Южной Африки. Ее особенность — быстро нагуливать вес. Такие овцы многоплодные: и молоко есть, и шкура, и много мяса.

Известное в области хозяйство "Сарыагаш - жер сыйы" стало первым в своей отрасли предприятием полного цикла - от выращивания саженцев плодовых и декоративных растений до продажи и сопровождения посадок.

Весной в Туркестан приехали разработчики российского тренажера "Гросс". Он помогает детям с ДЦП, с синдромом Дауна, ортопедическими и неврологическими заболеваниями. Автор уникального тренажера Ю. Гросс провел мастер-классы для местных инструкторов.

Новый сорт поливной люцерны "Даму-12" рекомендован к использованию в РК. У него хорошие показатели выхода семян, соле- и засухоустойчивости, продуктивность — не менее 250 ц/га сена.

При реализации тонны сухого сена по 45000 тенге прибыль составит 225000 тенге с гектара. При перерасчете на 201 тысячу га всех клеверников региона можно получить прибыль 45,2 млрд. тенге.

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