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В Казахстане покажут количество бессимптомных носителей COVID-19

При тестировании выявляется порядка 60% ежедневных случаев - это бессимтомные носители инфекции.

Фото : pixabay.com6 июня 2020, 14:49

Министерство здравоохранения РК начнет опубликовывать статистику по носителям без клинических проявлений болезни коронавирусной инфекции COVID-19, передает zakon.kz.

Ранее Министерством здравоохранения на ежедневной основе велась статистика по случаям заболевания коронавирусной инфекцией. В данной статистике учитывались случаи симптомных и без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимптомные носители).

С сегодняшнего дня на всех официальных источниках в данных по заболеванию коронавирусной инфекцией будут отдельно отражаться симптомные носители и отдельно носители без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимптомные носители), - говорится в сообщении.

Данная практика является международной и используется в разных странах.

Разделение проводится для того, чтобы отражать ситуацию по количеству больных, которым требуется проведение симптоматического лечения. Но в Минздраве подчеркнули, что люди без клинических проявлений болезни COVID-19 представляют большую эпидемиологическую угрозу для окружающих.

Следует отметить, что в Казахстане на сегодняшний день при тестировании выявляется порядка 60% ежедневных случаев - это бессимтомные носители инфекции.

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране будет продолжаться отслеживание носителей без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимптомные носители).


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