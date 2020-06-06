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В Казахстане зафиксировали 687 бессимптомных зараженных коронавирусом

Больше всего обнаружили в Нур-Султане - 98 человек.

Фото : -6 июня 2020, 15:00

С 3 по 5 июня 2020 года зарегистрированы 687 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает zakon.kz.

Согласно МВК по нераспространению COVID-19, из зафиксировали в следующих регионах:

Акмолинская область - 8
Актюбинская область - 11
Алматинская область - 60
Атырауская область - 42
Восточно-Казахстанская область - 31
Жамбылская область - 12
Западно-Казахстанская область - 79
Карагандинская область - 77
Костанайская область - 3
Кызылординская область - 32
Мангистауская область - 57
Павлодарская область - 6
Туркестанская область - 21
Северо-Казахстанская область - 24
город Алматы - 70
город Нур-Султан - 98
город Шымкент - 56

С начала эпидемии в стране выявлено 12 511 заболевших COVID-19.


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