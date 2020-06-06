В Казахстане зафиксировали 687 бессимптомных зараженных коронавирусом

Больше всего обнаружили в Нур-Султане - 98 человек.

С 3 по 5 июня 2020 года зарегистрированы 687 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает zakon.kz.

Согласно МВК по нераспространению COVID-19, из зафиксировали в следующих регионах:

Акмолинская область - 8

Актюбинская область - 11

Алматинская область - 60

Атырауская область - 42

Восточно-Казахстанская область - 31

Жамбылская область - 12

Западно-Казахстанская область - 79

Карагандинская область - 77

Костанайская область - 3

Кызылординская область - 32

Мангистауская область - 57

Павлодарская область - 6

Туркестанская область - 21

Северо-Казахстанская область - 24

город Алматы - 70

город Нур-Султан - 98

город Шымкент - 56

С начала эпидемии в стране выявлено 12 511 заболевших COVID-19.

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