В Казахстане зафиксировали 687 бессимптомных зараженных коронавирусом
Больше всего обнаружили в Нур-Султане - 98 человек.
С 3 по 5 июня 2020 года зарегистрированы 687 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает zakon.kz.
Согласно МВК по нераспространению COVID-19, из зафиксировали в следующих регионах:
Акмолинская область - 8
Актюбинская область - 11
Алматинская область - 60
Атырауская область - 42
Восточно-Казахстанская область - 31
Жамбылская область - 12
Западно-Казахстанская область - 79
Карагандинская область - 77
Костанайская область - 3
Кызылординская область - 32
Мангистауская область - 57
Павлодарская область - 6
Туркестанская область - 21
Северо-Казахстанская область - 24
город Алматы - 70
город Нур-Султан - 98
город Шымкент - 56
С начала эпидемии в стране выявлено 12 511 заболевших COVID-19.
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