В Узбекистане число случаев заражения коронавирусом выросло до 4 022

Количество выздоровевших - 3 227.

В Узбекистане зафиксировали 15 случаев заражения коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на Минздрав страны.

Общее количество зафиксированных случаев - 4 022. В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19.

В минувшую пятницу число зарегистрированных случаев выросло до 4007, 16 пациентов скончались, 3227 выздоровели.

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