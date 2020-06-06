Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской и Туркестанской областях
Синоптики прогнозируют сильные ветры.
Фото : Pixabay6 июня 2020, 15:49
РГП "Казгидромет" объявил в двух регионах Казахстана штормовое предупреждение, передает zakon.kz.
7 июня в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер восточный 15-20, порывы 23 м/с.
г. Шымкент: 7 июня ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.
г. Туркестан: 7 июня ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.
7 июня в Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 м/с.
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