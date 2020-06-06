Майкл Джордан пожертвует $100 млн на борьбу с расизмом

Укоренившийся расизм разрушает различные социальные институты нашей страны, – говорится в заявлении его компании.

Знаменитый баскетболист Майкл Джордан и компания Jordan Brand пожертвуют 100 миллионов долларов на борьбу с расовой дискриминацией, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Он поддержал движение "Жизни чернокожих имеют значение".

Укоренившийся расизм разрушает различные социальные институты нашей страны, – говорится в заявлении компании. – Пока он не будет полностью ликвидирован, мы будем и впредь стремиться защищать и улучшать жизнь чернокожих людей.

Массовые протесты в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который умер от насильственных действий полицейских. По всей стране проходят массовые протесты против жесткости полиции и с требованиями расовой справедливости.

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