Opel в Уральске врезался в столб и преградил ж/д пути

Водитель был доставлен в хирургическое отделение городской многопрофильной больницы.

Утром 6 июня в поселке Деркул в Западном Казахстане произошло ДТП, сообщает zakon.kz.

Как пишет портал Мой Город, водитель автомобиля Opel Vectra врезался в столб. Какие-то другие подробности – неизвестны.

Столб от удара упал на железнодорожные пути.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в 7:42 скорая помощь была на месте. Водитель был доставлен в хирургическое отделение городской многопрофильной больницы. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом стопы.

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