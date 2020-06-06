Opel в Уральске врезался в столб и преградил ж/д пути
Водитель был доставлен в хирургическое отделение городской многопрофильной больницы.
Фото : mgorod.kz6 июня 2020, 16:54
Утром 6 июня в поселке Деркул в Западном Казахстане произошло ДТП, сообщает zakon.kz.
Как пишет портал Мой Город, водитель автомобиля Opel Vectra врезался в столб. Какие-то другие подробности – неизвестны.
Столб от удара упал на железнодорожные пути.
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в 7:42 скорая помощь была на месте. Водитель был доставлен в хирургическое отделение городской многопрофильной больницы. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом стопы.
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