ВОЗ изменила свои рекомендации по ношению масок

Глава ВОЗ добавил при этом, что "маски сами по себе не защитят вас от COVID-19, подчеркнул важность мытья рук и соблюдения норм социального дистанцирования.

Всемирная организация здравоохранения пересмотрела свои рекомендации относительно использования масок. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал на брифинге носить их в общественном транспорте, магазинах и других местах скопления людей, сообщает zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, ранее ВОЗ рекомендовала носить средства защиты только больным COVID-19.

Теперь же генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что люди в возрасте старше 60 лет или страдающие фоновыми заболеваниями также должны носить маски в ситуациях, когда невозможно поддерживать социальное дистанцирование.

Глава ВОЗ добавил при этом, что "маски сами по себе не защитят вас от COVID-19", и подчеркнул важность мытья рук, соблюдения норм социального дистанцирования и других профилактических мер.

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