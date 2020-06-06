Общественный деятель о митингах: Нельзя идти на поводу у нарушающих закон "оппозиционеров"

Сегодняшняя незаконная акция показала, насколько топорно действуют наши якобы оппозиционеры, - Борис Джапаров.

Известный ученый, общественный деятель Борис Джапаров высказал недоумение действиями лидеров оппозиционного движения, нарушающих законы и провоцирующих население на преступления, сообщает zakon.kz.

Борис Джапаров в своем аккаунте в Facebook отметил, что сегодняшняя незаконная акция показала, насколько топорно действуют наши якобы оппозиционеры.

Присваивают себе право называться лидерами и говорят от имени народа. По какому праву!? Почему якобы отстаивая закон, они сами нарушают его? Новый закон сегодня вступил в силу. Подай уведомление и получили законное право на свою акцию и митингуй сколько хочешь. Но нет же. Надо же показать, что власть его гнобит. Как раз-таки власть повела себя очень корректно, - написал Борис Джапаров.

По его словам, заместитель акима города Ержан Бабакумаров стоял и спокойно, терпеливо объяснял, как нужно действовать в рамках правового поля.

Призвал действовать по новому закону о мирных собраниях, развивать новую политическую культуру. Но Мамаю и иже с ним этого не надо. Зная, что нарушают закон, подставляют простых мирных граждан. Когда же наш народ действительно начнет разбираться в людях, называющих себя лидерами оппозиции, а на деле, толкающих нас на преступление против общества и мирного строя, - отметил Борис Джапаров.

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