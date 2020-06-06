Евросоюз обвинил Британию в нарушении обязательств по Brexit

В частности, если в декларации британцы подписались под обещаниями соблюдать единые правила игры, то теперь нарушают их и отказываются от обязательства соблюдать общие стандарты с ЕС.

Представители Евросоюза и Великобритания не достигли значительного прогресса в переговорах по условиям будущего партнерства на последнем раунде переговоров, прошедшем на текущей неделе, сообщает zakon.kz.

Как пишет РБК, главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье, ЕС и Британия не достигли прогресса при обсуждении условий партнерства. Он утверждает, что причиной тому упрямство Лондона.

В частности, если в декларации британцы подписались под обещаниями соблюдать единые правила игры, то теперь нарушают их и отказываются от обязательства соблюдать общие стандарты с ЕС. Вдобавок британцы тормозят переговоры по соглашению по рыболовству, которое обеспечит доступ европейцев к британским водам.

Великобритания продолжает отказываться от обязательств, которые она взяла на себя в политической декларации, - посетовал Барнье.

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