В столице сносят ветхие дома

Кроме того, в этом году по программе модернизации ЖКХ проведут ремонт в более 50 многоквартирных жилых комплексах.

В Нур-Султане начались работы по сносу ветхого и аварийного жилья, сообщает zakon.kz.

В 2020 году почти тысячу семей переселят в новые безопасные дома.

Начался снос домов по улице Бейсекбаева. Домам почти 70 лет. В списке сносимых в текущем году также дома 1930 годов постройки.

Кроме того, в этом году по программе модернизации ЖКХ проведут ремонт в более 50 многоквартирных жилых комплексах, также будет заменено и отремонтировано свыше 100 лифтов.

Программа модернизации – это возвратные средства. Государство выделяет средства на проведение капремонта, потом данные средства распределяются среди жителей сроком до 15 лет, - говорится на официальном сайте акимата.

В прошлом году по программе "Нұрлы жер" переселили жителей 8 ветхих домов – более 90 семей заехали в свои новые квартиры. Также проведены работы по переселению жителей 39 разъезда – чьи дома находились в критической близости от нефтебаз.

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