В Кыргызстане заявили, что казахстанская сторона виновата в пробке на границе

Кыргызской стороной пропуск автотранспортных средств осуществляется быстрее, чем казахстанской, - говорится в сообщении.

500 грузовых автомобилей создали пробку на КПП "Ак-Тилек" (со стороны Кыргызстана). В пресс-службе правительства Кыргызстана заявили, что виной тому – казахстанская сторона, сообщает zakon.kz.

Время простоя на границе, по данным водителей, на въезд в Казахстане составляет от 3 до 4 суток, - говорится в сообщении пресс-службы.

3 июня 2020 года на КПП "Актилек- автодорожный" и КПП "Карасу" (со стороны РК) состоялось выездное совещание с участием представителей делегаций кыргызской и казахстанской сторон.

В ходе совещания сторонами был проведен хронометраж для определения времени прохождения контрольно-пропускных пунктов грузовыми автотранспортными средствами через КПП "Актилек - автодорожный" и КПП "Карасу" на примере одного автотранспортного средства, а также подсчет количества автотранспортных средств, прошедших через пункт пропуска в течение трех часов хронометража. Есть существенная разница в хронометраже проверок, осуществляемых двумя странами. Хронометраж показал, что все обвинения казахстанской стороны относительно длительности прохождения грузовых транспортных средств и их задержки на КПП "Актилек- автодорожный" не имеют под собой основания. Согласно результатам проведенного хронометража прохождение грузовых автотранспортных средств через КПП "Карасу" оказалось более длительным, чем на кыргызской стороне. Таким образом, кыргызской стороной пропуск автотранспортных средств осуществляется быстрее, чем казахстанской стороной, - говорится в сообщении.

В течение трех часов хронометража из Республики Казахстан в Кыргызскую Республику въехало 61 автотранспортное средство, из Кыргызской Республики в Республику Казахстан выехало 21 автотранспортное средство.

В пресс-службе правительства Кыргызстана уверяют, что казахстанская сторона признала, что скопление образовалось по их вине и заверила об информировании центрального руководства страны о реальности происходящей ситуации.

Результаты хронометража свидетельствуют о нарушении казахстанской стороной ранее достигнутых договоренностей и положений Договора о ЕАЭС. При этом констатируем, что кыргызско-китайская государственная граница была закрыта с 24 января 2020 года. Таким образом опасения казахстанской стороны относительно теневого реэкспортного товара из Китая излишни.

Кыргызская сторона призывает казахстанскую сторону не создавать соответствующие барьеры.

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