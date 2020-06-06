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В США ввели мораторий на применение слезоточивого газа полицейскими

Местная полиция пересмотрит возможность использования всех средств сдерживания толпы.

Фото : Keystone Press Agency/Global Look Press6 июня 2020, 21:53

Полиции американского города Сиэтла временном запретили применение слезоточивого газа для разгона акций протеста, сообщает zakon.kz.

Как передает ТАСС, это решение приняли мэр города Дженни Дюркан и глава полиции Кармен Бест. Как заявила последняя, временный запрет касается только слезоточивого газа, к светошумовым гранатам и перечному газу он не относится.

Кроме того, отметила Бест, местная полиция пересмотрит возможность использования всех средств сдерживания толпы.

Ранее в штате Колорадо решением суда был введен запрет для полиции Денвера на применение слезоточивого газа, резиновых пуль и осветительных гранат против протестующих.

Представители нескольких городов и штатов страны в пятницу заявили, что примут меры, призванные предотвратить повторение случаев, подобных смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания в Миннеаполисе (штат Миннесота). Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо представил план, который предполагает внесение ряда изменений в работу полиции. В число его ключевых положений входят запрет для стражей порядка на применение удушающих приемов, а также обеспечение большей прозрачности в том, что касается дисциплинарных взысканий, которым подвергаются сотрудники полиции. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в пятницу распорядился прекратить обучение полицейских удушающим приемам.


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