В США ввели мораторий на применение слезоточивого газа полицейскими

Местная полиция пересмотрит возможность использования всех средств сдерживания толпы.

Полиции американского города Сиэтла временном запретили применение слезоточивого газа для разгона акций протеста, сообщает zakon.kz.

Как передает ТАСС, это решение приняли мэр города Дженни Дюркан и глава полиции Кармен Бест. Как заявила последняя, временный запрет касается только слезоточивого газа, к светошумовым гранатам и перечному газу он не относится.

Кроме того, отметила Бест, местная полиция пересмотрит возможность использования всех средств сдерживания толпы.

Ранее в штате Колорадо решением суда был введен запрет для полиции Денвера на применение слезоточивого газа, резиновых пуль и осветительных гранат против протестующих.

Представители нескольких городов и штатов страны в пятницу заявили, что примут меры, призванные предотвратить повторение случаев, подобных смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания в Миннеаполисе (штат Миннесота). Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо представил план, который предполагает внесение ряда изменений в работу полиции. В число его ключевых положений входят запрет для стражей порядка на применение удушающих приемов, а также обеспечение большей прозрачности в том, что касается дисциплинарных взысканий, которым подвергаются сотрудники полиции. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в пятницу распорядился прекратить обучение полицейских удушающим приемам.

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