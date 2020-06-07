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Жителям Пекина раздадут $1,7 млрд на шопинг

Ранее такие ваучеры уже получили жители минимум 50 китайских городов.

Фото : kitodin.ru7 июня 2020, 00:41

Власти Пекина выдадут местным жителям потребительские ваучеры на общую сумму 12,2 млрд юаней ($1,71 млрд), сообщает zakon.kz.

Как пишет ТАСС, это должно помочь стимулировать рост потребления в китайской столице. Объем розничных продаж в Пекине в январе-апреле снизился на 20,4% по сравнению с прошлым годом (до 369,34 млрд юаней).

Ваучеры раздавали через китайскую торговую онлайн-площадку. Отмечается, что жители столицы смогут "тратить купоны" как в магазинах, так и интернете на образование или туризм, культуру или спорт, питание и другие сферы. Купоны будут действительны лишь 14 дней.

Ранее такие ваучеры уже получили жители минимум 50 китайских городов.

Спад потребительских расходов произошел почти во всех странах на фоне пандемии коронавируса. По последним данным, в мире более 6,6 млн заразившихся, умерли 391 тыс. человек. В Китае 84,1 тыс. заболевших, погибли 4638.


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